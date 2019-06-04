Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензин





Средние потребительские цены на автомобильное топливо в Волгограде сложились несколько ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, где проанализировали цены на топливо по состоянию на 27 мая. Так, дизтопливо в Волгограде в среднем стоит 45,15 рублей за литр, тогда как в ЮФО – 45,35 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 в Волгограде можно купить за 42,43 рубля за литр, тогда как средняя потребительская цена на этот вид бензина в ЮФО - 43,34 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 в Волгограде – 46,07 рубля за литр, а в ЮФО – 47,25. Также в Южном федеральном округе выше и средняя цена бензина марки АИ-98 – 52,03 рубля за литр, а в Волгограде – 50,93 рубля за литр.

Интересно, что ранее Волгоградстат еженедельно фиксировал стоимость бензина в регионе. По данным ведомства выходило, что топливо в Волгоградской области хотя и понемногу, но дорожало уже не первый месяц.



