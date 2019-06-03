В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштанов

Экология 03.06.2019 17:52
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03.06.2019 17:52
Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры высадили саженцы каштанов на аллее в Ворошиловском районе города, сообщает ИА "Высота 102". Участие в акции по посадке деревьев, которая прошла в преддверии Дня эколога, принял коллектив прокуратуры во главе с Волгоградским межрайонным природоохранным прокурором Максимом Макашовым.
День эколога - профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня во Всемирный день окружающей среды.
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