В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштанов





Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры высадили саженцы каштанов на аллее в Ворошиловском районе города, сообщает ИА "Высота 102". Участие в акции по посадке деревьев, которая прошла в преддверии Дня эколога, принял коллектив прокуратуры во главе с Волгоградским межрайонным природоохранным прокурором Максимом Макашовым.





День эколога - профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня во Всемирный день окружающей среды.



