Экология

В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштанов

Экология 03.06.2019 17:52
153 0
03.06.2019 17:52


Сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры высадили саженцы каштанов на аллее в Ворошиловском районе города, сообщает ИА "Высота 102". Участие в акции по посадке деревьев, которая прошла в преддверии Дня эколога, принял коллектив прокуратуры во главе с Волгоградским межрайонным природоохранным прокурором Максимом Макашовым. 

День эколога - профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня во Всемирный день окружающей среды.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгоградской области пройден пик скудного половодья
21.05.2019 17:37
14440 6
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы
07.05.2019 14:07
12200 44
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»
29.05.2019 13:46
7510 13
Экология
03.06.2019 16:29
Экология 03.06.2019 16:29
328 4 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 19:12
Экология 01.06.2019 19:12
12103 8 Обсудить

0
Далее
Экология
01.06.2019 15:02
Экология 01.06.2019 15:02
1931 0 Обсудить

0
Далее
Экология
31.05.2019 10:44
Экология 31.05.2019 10:44
4312 1 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 13:30
Экология 30.05.2019 13:30
4700 3 Обсудить

0
Далее
Экология
30.05.2019 12:24
Экология 30.05.2019 12:24
470 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 22:13
Экология 29.05.2019 22:13
4718 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 14:57
Экология 29.05.2019 14:57
6390 26 Обсудить

0
Далее
Экология
29.05.2019 13:46
Экология 29.05.2019 13:46
7510 13 Обсудить

0
Далее
Экология
27.05.2019 16:50
Экология 27.05.2019 16:50
1225 0 Обсудить

0
Далее
Экология
25.05.2019 10:43
Экология 25.05.2019 10:43
8296 0 Обсудить

0
Далее
Экология
24.05.2019 10:01
Экология 24.05.2019 10:01
2764 31 Обсудить

0
Далее
Экология
22.05.2019 12:30
Экология 22.05.2019 12:30
7636 20 Обсудить

0
Далее
Экология
21.05.2019 17:37
Экология 21.05.2019 17:37
14440 6 Обсудить

0
Далее
Экология
21.05.2019 09:44
Экология 21.05.2019 09:44
16291 19 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Волгограде природоохранные прокуроры добавили городу каштановСмотреть фотографии
17:52
Суд подтвердил правоту ФАС России в скандальном споре с волгоградской "Памятью" и мэриейСмотреть фотографии
17:32
В Красноармейском районе Волгограда владелец ларька микрозаймов проиграл судебную битву с мэриейСмотреть фотографии
17:31
Полчища американских тараканов оккупировали девятиэтажку в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Житель Волгоградской области погиб во время ремонта сплит-системыСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области микрозаймы оштрафовали за недостоверную рекламуСмотреть фотографии
16:29
Зеленые пояса могут появиться вокруг трех городов Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
В День защиты детей юные волгоградцы выпили тонну сокаСмотреть фотографии
16:02
На диком пляже на острове Сарпинский в Волгограде нашли старую минуСмотреть фотографии
16:00
Предприниматель из Волгограда не платил налоги, зарплату и выжил родню из бизнесаСмотреть фотографии
15:51
В центре Волгограда водителей застала врасплох новая схема движенияСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Более 33 тысяч жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»Смотреть фотографии
14:47
«Нарушители границы»: в Волгограде на улице Штеменко массово сносят киоски-нелегалыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Убийце-расчленителю из Волжского не спрятаться от родственников жертвСмотреть фотографии
13:45
Стать клиентом банка удаленно — реально: биометрия в вопросах и ответахСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде супругов из Уфы будут судить за участие в наркоторговлеСмотреть фотографии
13:27
Волонтеры в Волгоградской области хотят вернуть на родину найденные на Украине останки воинаСмотреть фотографии
13:21
Полмиллиона не лишние: главный спасатель Волгоградской области показал рост доходовСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде подростки с риском для жизни толкали грузовик по оживленной дорогеСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде сняли с рейса две маршрутки с неисправными тормозамиСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на автобусе без тормозов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:53
У "Волгоград Арены" внедорожник "BMW" подрезал скоростной трамвайСмотреть фотографии
11:07
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поощряет творческие достижения молодых специалистовСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде сотрудники МЧС искали судоводителей-нарушителейСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде судят членов межрегионального "наркокартеля"Смотреть фотографии
10:28
Три человека пострадали в аварии у Волжской ГЭС
10:18
АО «КАУСТИК» в тройке лидеров среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округаСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области задержали “черного копателя” с арсеналом раритетного оружияСмотреть фотографии
08:54
Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возрослоСмотреть фотографии
17:24
Хлеб, макарошки и никаких обновок: жители Волгограда экономят на всем Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 