Волгоградские пенсионеры и семьи СВО прошли 29 бесплатных экскурсий





В Волгоградской области подводят итоги «Марафона социальных экскурсий»: с февраля по ноябрь 2026 года в проекте приняли участие 605 человек. Об этом сообщили в региональном комитете экономической политики и развития.

За девять месяцев экскурсоводы провели 29 бесплатных пешеходных экскурсий по Волгограду и Волжскому. Участниками стали пенсионеры, представители многодетных семей, ветераны, а также семьи участников СВО – группы формировались при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Проект признан востребованным, поэтому Центр развития туризма и международного сотрудничества планирует продолжить практику в следующем году. Главная цель – сделать экскурсии доступными для широкого круга жителей региона и способствовать развитию туристической отрасли. Работа ведётся в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: администрация Волгоградской области