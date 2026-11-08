Волгоградские хирурги вернули 88-летней пациентке возможность ходить





В городе Волжском Волгоградской области сердечно-сосудистые хирурги больницы №1 имени С.З. Фишера провели высокотехнологичную малоинвазивную операцию 88-летней женщине с критической ишемией нижних конечностей. Как сообщили в комитете здравоохранения, благодаря своевременному вмешательству пациентка восстановила подвижность и снова может передвигаться самостоятельно.

Пожилая волжанка поступила в стационар с сильными болями, которые мешали ей ходить. Сложность случая заключалась не только в преклонном возрасте, но и в наличии сопутствующих заболеваний. Врачи Сергей Соболев и Фёдор Жаркин выполнили реконструкцию участка сосудов и установили самораскрывающийся стент под местной анестезией. Это позволило восстановить кровоснабжение ног. Уже через неделю после выписки женщина пришла на осмотр без посторонней помощи.

Отмечается, что современные эндоваскулярные методики и индивидуальный подход позволяют эффективно помогать пациентам старшего возраста, в том числе с сопутствующими заболеваниями. Создание единой современной системы медпомощи жителям региона – в числе задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым, в соответствии с приоритетами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».