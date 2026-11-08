



Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Днём в результате ударов были поражены электроподстанция 330 кВ «Каменская», обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области, а также судно типа «контейнеровоз» в порту Черноморск Одесской области, доставившее на Украину имущество и грузы двойного назначения.

Кроме того, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы уничтожено судно типа «сухогруз» с вооружением и военным имуществом для ВСУ.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные поразили беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.



