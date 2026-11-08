



Можно ли отойти от, казалось, нерушимых законов агрономии и при этом добиться впечатляющего результата? Вырастив сотни сортов хризантем, специалисты Волгоградского ботанического сада доказали реальность подобной затеи. И пока за окном балом правит поздняя осень с ее классическим монохромом, по залам оранжереи разливается чарующая цветочная палитра. Ее самые яркие краски собрали в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Приезжая на «Бал хризантем» не первый год, искушенные зрители, пожалуй, не надеются на эффект «вау». Однако в этом сезоне цветочное меню выглядит настолько разнообразным, что «дофаминовый коктейль» для горожан смешивается буквально с первых минут. Ярко-желтые, как яичный желток, зеленые как майская луговая трава, кричаще - бордовые и нежно- белые цветы преподносят волгоградцам тот эффект, в котором они нуждаются именно сейчас – действуя как естественное успокоительное или, напротив, отвечая за запуск «кнопки радости».









– В этот раз мы приобрели в свою коллекцию 14 новых сортов и поиграли со «старыми» –например, «Каролла», которая в прошлом году была кустовой, сегодня стала одноголовой, – рассказывает старший специалист Волгоградского ботанического сада Валентина Колесникова. – Хризантема довольно неприхотлива и легка в выращивании, однако при работе у нас все же возникают некоторые нюансы. К примеру, из-за ограниченности наших площадей мы в буквальном смысле идем против законов агротехники и вместо севооборота сажаем хризантемы на их прежних местах. Из-за этого у нас возникают определенные трудности, но, как видите, справляемся ( Улыбается – Прим.). Кстати, в этом году теплая осень внесла свои коррективы. После октября, который выдался не только теплым, но и очень солнечным, цветение многих сортов началось раньше срока. И, если в прошлые разы они набирали свой «сок» уже во время выставки, то сейчас предстали во всей красе в самом ее начале. Некоторые же, считавшиеся прежде самыми ранними, напротив, припозднились с парадным «выходом». Так что удивлять умеем не только мы, агрономы, но и сама природа.





Насколько разной и многогранной может быть естественная красота, в оранжерее Ботанического сада остается лишь дивиться. Белые хризантемы сорта «Кокос», похожие на туго скрученные мотки пряжи. Наверное, в нашем личном топе самых красивых цветов первое место занимают именно они? Однако, подождите. Идем дальше и вынуждено меняем показания, раздавая звания фаворитам все новым и новым сортам. Можно ли остаться однолюбом в подобном цветнике? Да и нужно ли, если об изяществе и искусности растущих здесь хризантем говорят даже их названия - «Инга», «Сонечка», «Анастасия», «Ксения», «Диана»?





– Мы представляем сотни самых разных сортов, но лично мне милее сердцу нежнейшие хризантемы, похожие на летнюю ромашку, – признает Валентина Колесникова. – Насколько она проста, настолько и очаровательна. К слову, во время выставки зрители смогут увидеть прекрасные метаморфозы: белые цветки будут постепенно приобретать пурпурные оттенки. А вот зеленые бутоны сначала потеряют былые краски, став более бледными, а после «напитаются» насыщенным малиновым цветом.









Эффект «хризантемотерапии», которую проводят в Ботаническом саду, заметен буквально сразу же. Заходя в оранжерею и становясь свидетелями маленького чуда, зрители неминуемо отрываются от всего будничного и оказываются в измерении, где, казалось бы, обычный цветок может вызвать самые искренние и неподдельные эмоции.





– В прежние годы я наблюдал, как часть людей приходила в оранжерею с грустным, а иногда и угрюмым выражением лица, расцветая уже во время прогулки. Сейчас же большинство наших гостей идут с предвкушением и ожиданием чего-то удивительного, – рассуждает директор Волгоградского ботанического сада Евгений Власов. – В конце концов это и есть наша цель: помогать людям сбросить свой стресс, который будет переработан растениями, и представлен в виде положительных эмоций. Конечно, мы хотим большего и активно над этим работаем. Если говорить метафорически, сейчас Ботанический сад проживает свой первый сезон. Но у него обязательно будут и второй, и третий. Дайте нам немного времени, и мы еще не раз вас по-настоящему удивим.





Фото Геннадия Гуляева