«Ротор» уступает после первого тайма «Ленинградцу»





На стадионе «Волгоград Арена» проходит матч 17-го тура чемпионата России среди команд Первой лиги. В принципиальном противостоянии сошлись «Ротор» и «Ленинградец».

Как сообщает корр. ИА «Высота 102», матч проходит в равной борьбе. Однако уже на девятой минуте матча волгоградцы дома пропустили мяч. В ворота хозяев забил 23-летний центральный нападающий «Ленинградца» Матвей Першин.





Открыв счёт футболисты «Ленинградца» отдали инициативу хозяевам и стали играть предельно жëстко встречая соперника, и не давали «Ротору» показать креативный футбол.

У сине-голубых большой объём работы проделали Илья Родионов, Николай Поярков и Александр Хохлачёв. В первом тайме команды показали быстрый интересный футбол, однако сложилось впечатление, что «Ленинградцу» сильнее нужно победить, поэтому они ведут - 1:0

Фото: Андрей Поручаев / v102.ru