Волгоградские врачи развеяли пять мифов о раке легких





Рак легких остается одной из главных причин смертности от онкологических заболеваний. Вокруг этой болезни сложилось немало мифов, которые мешают вовремя заметить проблему и обратиться к врачу. Специалисты объяснили, почему распространенные убеждения не соответствуют действительности.

Миф 1

Отсутствие кашля и одышки гарантирует здоровье легких. На самом деле на ранних стадиях рак легких часто протекает бессимптомно. Первые сигналы могут быть едва заметными – слабость, слегка повышенная температура, головокружения.

Миф 2

Вейпы и «легкие» сигареты безопасны. Любые никотиносодержащие продукты – будь то продукты горения или вдыхаемые аэрозоли — наносят колоссальный вред дыхательной системе и кратно повышают риск онкологии.

Миф 3

Для обследования достаточно флюорографии. Флюорография – хороший метод, но у него есть ограничения: небольшие изменения в легких он видит не всегда. Пациентам из групп риска (курильщикам, работникам вредных производств, людям с наследственной предрасположенностью) медики советуют проходить низкодозовую компьютерную томографию, которая выявляет очаги размером всего 1–2 мм.

Миф 4

Если в семье не было рака легких, угрозы нет. Наследственность – важный, но не единственный фактор риска. Не меньшую роль играют курение, вредные условия труда, хронические заболевания дыхательной системы и загрязненность воздуха.

Миф 5

Если на КТ что-то обнаружили, это точно рак и ситуация безнадежна. Изменения на компьютерной томографии далеко не всегда свидетельствуют об онкологии – нередко это рубцовые ткани, кальцинаты или другие неопасные процессы. В таких случаях врач назначает наблюдение или дополнительные исследования. При обнаружении онкологии на ранней стадии заболевание поддается лечению в 80% случаев.

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