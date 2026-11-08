В Волгограде 9 ноября отключат свет в четырех районах: список адресов

9 ноября в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жители Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Тракторозаводского районов. Об этом сообщают энергоснабжающие организации.
Дзержинский
С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:
– ул.Продольная - д.137-165 д.150-176;
– ул.Генерала Гурова - д.2а;
– ул.Миусская - д.33-67 д.38-66 д.66а;
– ул.Полины Осипенко - д.20-28 д.36 д.38;
– ул.Семигорская - д.5-9 д.13-17.
Ворошиловский
С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:
– ул.Валдайская - д.106 д.108-118 д.122-134 д.123-133 д.158-171 д.161/2 д.219-242 д.223 д.219а д.101-121 д.102 д.142 д.143 д.143а д.147 д.148 д.186а д.155-185 д.151а д.189а д.185а д.154-186 д.150а д.196-214 д.200 б д.208а д.197-213 д.215 д.201б д.209б д.216 д.217 д.218 д.159-181 д.162-180 д.137 д.137а;
– ул.Кузнецкая - д.143-147 д.166а д.171 д.166-172 д.168а д.170а д.172а;
– ул.Уржумская - д.48 д.50;
– ул.Чинаковская - д.254-260 д.260а д.253-259 д.259а;
– ул.Максимовский - разъезд д.100-110 д.101-109 д.160-164 д.198-250 д.159-165 д.197-245 д.197а д.198а д.203а д.206а д.241а д.214а;
– ул.Чембарская - д.135-159 д.139а д.147а д.104-130 д.102а д.151а;
– ул.Минераловодская - д.38-64 д.42а д.44/1 д.25-57 д.25а д.51а;
– ул.Чигиринская - д.51-69 д.61а д.40-60 д.54а;
– ул.Челябинская - д.36-56 д.36а д.40а д.42а д.44а д.35-53 д.35а д.37а д.39а д.45а;
– ул.Белоглинская - д.53-61 д.57а д.59а д.63а д.48-62;
– ул.Чебоксарская - д.78-86 д.84а д.67-71;
– ул.Читинская - д.84-94 д.88а д.92а д.77-89;
– ул.Радомская - д.23 д.45а;
– ул.Череповецкая - д.136 д.138 д.138а;
– ул.Чинарская - д.60.
Советский
С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:
– ул.Садовая - д.215-221 д.220 д.227 д.228 д.223 д.224 д.225 д.275-287 д.275а д.275б д.277а д.278 д.280 д.282 д.274 д.229-273 д.230-274 д.253а.
Тракторозаводский
С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:
– ул.Садовая - д.215-221 д.220 д.227 д.228 д.223 д.224 д.225 д.275-287 д.275а д.275б д.277а д.278 д.280 д.282 д.274 д.229-273 д.230-274 д.253а д.1-25 д.2-18;
– ул.Софьи Перовской - д.2;
– ул.Кристальная - д.1-23 д.31 д.31а д.35-39 д.39а д.2-8 д.16-20 д.20а д.26-30 д.36-40 д.27а д.29а;
– ул.Верхняя - д.7-13 д.21 д.23 д.27-33, д.35-47 д.5 д.15 д.25;
– пер.Воздушный - д.4-12 д.16 д.18;
– ул.Кристальная - д.10-14 д.22 д.24 д.32 д.34 д.25 д.27 д.29 д.33;
– ул.Зеленая - д.1-5 д.2-10 д.8а;
– ул.Песочная - д.1-11 д.4-14;
– ул.Восточная - д.1-9 д.4 д.8-16 д.13 д.15 д.7а;
– ул.Советская - д.1 д.5 д.9 д.2-8 д.7/1;
– ул.Кавказская - д.1-6 д.4 д.9.