Главное

Откуда деньги? В Госдуме забраковали законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград Минюст требует ликвидировать «мертвый» Фонд Исинбаевой Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить

Актуально

Стал живой легендой города: как строился уникальный метротрам, и почему его могло не быть в Волгограде

Пробежались и прикоснулись к прошлому: как волгоградцы отмечали День народного единства в ЦПКиО

Три жизни одного здания: как в Сталинграде появился легендарный кинотеатр «Победа»

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВС РФ ударили по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу в Чёрном море
В ночь на 8 ноября российские военные поразили беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что объект обеспечивал...
Федеральные новости
 Волгоградская область 8 ноября избежала ночной атаки дронов
Волгоградской области не оказалось в списке регионов, где ночью 8 ноября отражали атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, всего над регионами России было сбито 142 беспилотных летательных...
Общество

В Волгограде 9 ноября отключат свет в четырех районах: список адресов

Общество 08.11.2026 17:11
0
08.11.2026 17:11


9 ноября в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жители Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Тракторозаводского районов. Об этом сообщают энергоснабжающие организации.


Дзержинский 

С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:

– ул.Продольная - д.137-165 д.150-176; 
– ул.Генерала Гурова - д.2а;
– ул.Миусская - д.33-67 д.38-66 д.66а;
– ул.Полины Осипенко - д.20-28 д.36 д.38; 
– ул.Семигорская - д.5-9 д.13-17.


Ворошиловский

С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:

– ул.Валдайская - д.106 д.108-118 д.122-134 д.123-133 д.158-171 д.161/2 д.219-242 д.223 д.219а д.101-121 д.102 д.142 д.143 д.143а д.147 д.148 д.186а д.155-185 д.151а д.189а д.185а д.154-186 д.150а д.196-214 д.200 б д.208а д.197-213 д.215 д.201б д.209б д.216 д.217 д.218 д.159-181 д.162-180 д.137 д.137а;
– ул.Кузнецкая - д.143-147 д.166а д.171 д.166-172 д.168а д.170а д.172а; 
– ул.Уржумская - д.48 д.50; 
– ул.Чинаковская - д.254-260 д.260а д.253-259 д.259а;
– ул.Максимовский - разъезд д.100-110 д.101-109 д.160-164 д.198-250 д.159-165 д.197-245 д.197а д.198а д.203а д.206а д.241а д.214а; 
– ул.Чембарская - д.135-159 д.139а д.147а д.104-130 д.102а д.151а;
– ул.Минераловодская - д.38-64 д.42а д.44/1 д.25-57 д.25а д.51а;
– ул.Чигиринская - д.51-69 д.61а д.40-60 д.54а;
– ул.Челябинская - д.36-56 д.36а д.40а д.42а д.44а д.35-53 д.35а д.37а д.39а д.45а;
– ул.Белоглинская - д.53-61 д.57а д.59а д.63а д.48-62;
– ул.Чебоксарская - д.78-86 д.84а д.67-71;
– ул.Читинская - д.84-94 д.88а д.92а д.77-89;
– ул.Радомская - д.23 д.45а;
– ул.Череповецкая - д.136 д.138 д.138а; 
– ул.Чинарская - д.60.


Советский 

С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:

– ул.Садовая - д.215-221 д.220 д.227 д.228 д.223 д.224 д.225 д.275-287 д.275а д.275б д.277а д.278 д.280 д.282 д.274 д.229-273 д.230-274 д.253а.


Тракторозаводский

С 09:00 до 17:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:

– ул.Садовая - д.215-221 д.220 д.227 д.228 д.223 д.224 д.225 д.275-287 д.275а д.275б д.277а д.278 д.280 д.282 д.274 д.229-273 д.230-274 д.253а д.1-25 д.2-18;
– ул.Софьи Перовской - д.2; 
– ул.Кристальная - д.1-23 д.31 д.31а д.35-39 д.39а д.2-8 д.16-20 д.20а д.26-30 д.36-40 д.27а д.29а; 
– ул.Верхняя - д.7-13 д.21 д.23 д.27-33, д.35-47 д.5 д.15 д.25;
– пер.Воздушный - д.4-12 д.16 д.18;
– ул.Кристальная - д.10-14 д.22 д.24 д.32 д.34 д.25 д.27 д.29 д.33; 
– ул.Зеленая - д.1-5 д.2-10 д.8а; 
– ул.Песочная - д.1-11 д.4-14;
– ул.Восточная - д.1-9 д.4 д.8-16 д.13 д.15 д.7а;
– ул.Советская - д.1 д.5 д.9 д.2-8 д.7/1; 
– ул.Кавказская - д.1-6 д.4 д.9. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2026 19:18
Общество 08.11.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 19:00
Общество 08.11.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 17:42
Общество 08.11.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 17:26
Общество 08.11.2026 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 17:11
Общество 08.11.2026 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 16:36
Общество 08.11.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 15:30
Общество 08.11.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 15:01
Общество 08.11.2026 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 13:59
Общество 08.11.2026 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 12:59
Общество 08.11.2026 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 12:25
Общество 08.11.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 10:32
Общество 08.11.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 09:50
Общество 08.11.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 09:26
Общество 08.11.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2026 07:50
Общество 08.11.2026 07:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
Волгоградские пенсионеры и семьи СВО прошли 29 бесплатных экскурсийСмотреть фотографии
19:00
Оранжерея Волжского утонула в цветущих хризантемах: смотрите, как это красивоСмотреть фотографии
18:20
«Ротор» и «Ленинградец» сыграли вничью на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:51
10020 болельщиков пришли на матч «Ротора» и «Ленинградца»Смотреть фотографии
17:42
ВС РФ ударили по электроподстанции в Днепропетровской области и судам в Чёрном мореСмотреть фотографии
17:26
«Ротор» уступает после первого тайма «Ленинградцу»Смотреть фотографии
17:11
В Волгограде 9 ноября отключат свет в четырех районах: список адресовСмотреть фотографии
16:36
Зонированный подход и строгие требования: в Волгограде запланировали революцию облика торговых галерей и павильоновСмотреть фотографии
16:03
Команды «Ротора» и «Ленинградца» вышли на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
15:30
Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за жалоб волгоградцев на коммунальные проблемыСмотреть фотографии
15:01
Стражам волжской твердыни: история одного из первых мемориалов непокорённого Сталинграда – бойцам НКВД и милицииСмотреть фотографии
14:26
Волгоградка перевела мошенникам более 2,4 млн рублейСмотреть фотографии
13:59
Волгоградцам рассказали историю создания памятника ХользуновуСмотреть фотографии
13:30
Волгоград на пьедестале: итоги крупных турниров по рукопашному бою в РязаниСмотреть фотографии
12:59
Камышанин перевел мошенникам полмиллиона за фейковый электроциклСмотреть фотографии
12:25
В 2027 году волгоградцев ждут 118 выходных днейСмотреть фотографии
11:53
Волевая ничья в Самаре: «Ротор‑М» спас матч, отыгравшись с 0:2Смотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом женщина проткнула живот знакомого шампуромСмотреть фотографии
11:07
ВС РФ ударили по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу в Чёрном мореСмотреть фотографии
10:50
В Волжском юный водитель «четырнадцатой» погиб в ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области с начала года подготовили более 4 тысяч специалистов ЖКХСмотреть фотографии
10:12
На трассе под Волгоградом погибли двое человек в ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:04
Волгоградская область 8 ноября избежала ночной атаки дроновСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде умер заслуженный тренер РСФСР Михаил ЗацеляпинСмотреть фотографии
09:40
Второй за неделю труп женщины нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Волгоградка получила ожоги кипятком в элитном ресторанеСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
В Волгоградской области ожидаются заморозки до -7 градусовСмотреть фотографии
07:15
Волгоградцам объяснили, какие документы нужны ребенку для выезда за границуСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкина тронула история с замерзающими жителями дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:29
«Спартак-Волгоград» переиграл «Балтику» и укрепил позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
 