Волгоград вошел в топ популярных направлений для осеннего туризма





Волгоград попал в число самых востребованных городов России для внутреннего осеннего туризма. Об этом сообщает сервис «Авито Путешествия».

По данным на ноябрь 2026 года, средняя стоимость посуточной аренды жилья в городе-герое составляет 2900 рублей. Туристы обычно планируют поездку на три дня и путешествуют компанией до трёх человек. Бронируют жилье, как правило, за две недели до поездки.

В список лидеров также вошли Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Красноярск, Уфа, Воронеж и Ярославль.

Чаще всего гости Волгограда планируют посетить Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва», Центральную набережную, музей-заповедник «Старая Сарепта» и Волго-Донской канал.