Как преуспеть во всём: 5 книг для деловых людей

Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город».
Культура 04.06.2019 11:47 Реклама
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04.06.2019 11:47
Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город».
Сеть книжных магазинов «Читай-город» представляет читателям ИА «Высота 102» подборку деловых изданий для тех, кто хочет добиваться поставленных целей, повысить навыки переговорщика и научиться управлять финансами.
Многие заявляют «Хочу стать номером 1 в своей сфере деятельности», но мало кто действительно делает что-то для этого, тем более в оговоренный срок. Неудивительно: «сделать себя самому» непросто: требуется системный подход и внимание к деталям. Эта книга как раз и предлагает чек-лист, который легко модифицировать под вас лично. После прочтения и заполнения специальных таблиц (срез сильных и слабых качеств, определение приоритетов, пути развития ключевых навыков, изменение имиджа, методы самомаркетинга) вы получите пошаговый алгоритм продвижения к цели.
Ваши нервы на пределе, потому что, хватаясь то за одно, то за другое, вы все время упускаете что-то важное. Кажется, что клубок ваших проблем распутать уже невозможно. Но выход есть. Дэвид Аллен написал эту книгу, чтобы вы могли стать более эффективным в делах и при этом имели возможность расслабиться, когда нужно.
Вы научитесь отделять второстепенные дела от важных, верно ставить цели и распределять приоритеты, работать со входящей информацией и задачами. Главное - ясность сознания и упорядоченность мыслей.
Книга принесет наибольшую пользу менеджерам, а также всем, кому давно пора привести свои дела в порядок.
Эта книга пережила несколько переизданий и считается настоящей библией переговорщика.Автор рассказывает о психологических ловушках и ошибках в расстановке приоритетов, дает примеры катастрофических просчетов и ситуаций, которые еще можно исправить.
Для всех, кто вовлечен в переговоры: для бизнесменов, менеджеров по продажам, снабженцев и даже представителей спецслужб.
Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и желания, вы прежде всего должны добиться успеха в денежных вопросах, используя принципы управления личными финансами, изложенные на ее страницах.
Для широкого круга читателей.
Автор сформулировал 140 правил успеха в мире, где все меньше компромиссов и все больше конфликтов. Стоун пишет тонко и с юмором, местами грубо, но всегда попадает точно в цель. Он учит тактике нападения, защиты и выживания в конкурентной борьбе, дает уроки достижения и удержания успеха. Также вы много узнаете про формирование личного стиля в одежде и манере поведения. Книга будет полезна всем лидерам, привыкшим ставить амбициозные цели и идти до конца в их достижении.
Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай-город».
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