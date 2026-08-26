Волгоградские гандболистки завершили Спартакиаду на 7‑м месте





На Спартакиаде сильнейших среди женских гандбольных команд определились призёры, а заодно обозначились контуры текущей иерархии в женском гандболе. Верхнюю строчку уверенно заняла сборная Москвы (ЦСКА), в финале переигравшая Ростовскую область («Ростов‑Дон») – 37:29. Бронзовые медали завоевала Московская область («Звезда»), подтвердив, что в числе лидеров стабильно держатся три крупные гандбольные школы.

Для сборной Волгоградской области («Динамо-Синара»)турнир в Тольятти сложился неравномерно, но завершился на достойной ноте. Ключевым для команды стал матч за 7‑е место против Республики Адыгея. Уступая после первого тайма – 16:18, – волгоградки сумели изменить ход встречи и довести игру до победы – 33:29.

Переломный момент наступил ближе к середине второй половины: команда не просто настигла соперниц, а перехватила инициативу и начала диктовать темп. Решающим отрезком стали заключительные 10 минут – именно в это время волгоградки привезли соперницам +5, и сняли все вопросы о победителе.

Матч за 7-е место

Волгоградская область – Республика Адыгея – 33:29 (16:18)

Тольятти. Универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Волгоградская область: Ангелина Кириченко, Арина Прокофьева – по 7 голов, Алиса Дворцевая, София Чуракова – по 5, София Пензева – 4, Зурета Коблева – 2, Кристина Климова, Екатерина Скивко, Валентина Томилина – по 1.

Республика Адыгея: Стефания Белолипецкая – 8 голов, Анастасия Фёдорова – 6, Татьяна Кириллова – 4, Виктория Коваленко – 3, Елизавета Краснокутская, Джамиля Утарова – по 2, Валерия Бабина, Юлия Луганцева, Дарина Никулина, Софья Пивень – по 1.

За девять дней турнира команда провела восемь матчей и прошла через серию непростых испытаний. Теперь спортсменки вернулись домой и продолжат подготовку к чемпионату России, старт которого запланирован на 8 сентября.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»