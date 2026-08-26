Главное

ТМК получила патент на карбоновую ферму на полигоне промышленных отходов Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ Новый учебный год – новые горизонты: как Волгоградская область строит образование будущего

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 Новый ГОСТ на мясо для сосисок: что изменится с 1 января в производстве
С 1 января 2027 года в России вступает в силу новый государственный стандарт на мясо птицы механической обвалки. Это сырьё широко используется при производстве колбас, сосисок, пельменей, паштетов и...
Федеральные новости
 Ozon отключил постоплату в 38 регионах из-за высокого числа возвратов
Маркетплейс Ozon временно отключил опцию постоплаты для заказов в 38 регионах России. Как передает ТАСС со ссылкой на  пресс-службу компании, решение принято для снижения количества возвратов товаров. По данным...
Спорт

Волгоградские гандболистки завершили Спартакиаду на 7‑м месте

Спорт 26.08.2026 07:29
0
26.08.2026 07:29


На Спартакиаде сильнейших среди женских гандбольных команд определились призёры, а заодно обозначились контуры текущей иерархии в женском гандболе. Верхнюю строчку уверенно заняла сборная Москвы (ЦСКА), в финале переигравшая Ростовскую область («Ростов‑Дон») – 37:29. Бронзовые медали завоевала Московская область («Звезда»), подтвердив, что в числе лидеров стабильно держатся три крупные гандбольные школы.

Для сборной Волгоградской области («Динамо-Синара»)турнир в Тольятти сложился неравномерно, но завершился на достойной ноте. Ключевым для команды стал матч за 7‑е место против Республики Адыгея. Уступая после первого тайма – 16:18, – волгоградки сумели изменить ход встречи и довести игру до победы – 33:29.

Переломный момент наступил ближе к середине второй половины: команда не просто настигла соперниц, а перехватила инициативу и начала диктовать темп. Решающим отрезком стали заключительные 10 минут – именно в это время волгоградки привезли соперницам +5, и сняли все вопросы о победителе.

Матч за 7-е место

Волгоградская область – Республика Адыгея – 33:29 (16:18)

Тольятти. Универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Волгоградская область: Ангелина Кириченко, Арина Прокофьева – по 7 голов, Алиса Дворцевая, София Чуракова – по 5, София Пензева – 4, Зурета Коблева – 2, Кристина Климова, Екатерина Скивко, Валентина Томилина – по 1.

Республика Адыгея: Стефания Белолипецкая – 8 голов, Анастасия Фёдорова – 6, Татьяна Кириллова – 4, Виктория Коваленко – 3, Елизавета Краснокутская, Джамиля Утарова – по 2, Валерия Бабина, Юлия Луганцева, Дарина Никулина, Софья Пивень – по 1.

За девять дней турнира команда провела восемь матчей и прошла через серию непростых испытаний. Теперь спортсменки вернулись домой и продолжат подготовку к чемпионату России, старт которого запланирован на 8 сентября.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.08.2026 08:23
Спорт 26.08.2026 08:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2026 07:29
Спорт 26.08.2026 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2026 14:31
Спорт 25.08.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2026 07:28
Спорт 25.08.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2026 05:57
Спорт 25.08.2026 05:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2026 20:40
Спорт 24.08.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2026 19:57
Спорт 24.08.2026 19:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2026 13:26
Спорт 24.08.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2026 07:28
Спорт 24.08.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2026 14:26
Спорт 23.08.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2026 12:02
Спорт 23.08.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2026 12:52
Спорт 22.08.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2026 11:11
Спорт 22.08.2026 11:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2026 10:01
Спорт 22.08.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2026 10:32
Спорт 21.08.2026 10:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:23
Ксения Ахрамеева завоевала серебро в миксте и путёвку в финал «Олимпийских надежд России»Смотреть фотографии
07:55
Волгоградцам объяснили, как законно организовать парковку во двореСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 15 регионами сбиты 426 БПЛАСмотреть фотографии
07:29
Волгоградские гандболистки завершили Спартакиаду на 7‑м местеСмотреть фотографии
07:00
В ЦПКиО Волгограда проведут последние дни лета с огонькомСмотреть фотографии
06:38
Момент подрыва авиабомбы в Волгограде засняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:21
Волгоградской области около 7 часов угрожали украинские БПЛАСмотреть фотографии
22:52
Новая угроза атаки: дроны ВСУ направили в сторону Волгограда 25 августаСмотреть фотографии
22:02
Волгоградцы жалуются на жуткий смог и вонь после крупного пожараСмотреть фотографии
21:36
Под Волгоградом засняли массовую аварию с автоцистерной и легковушкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:04
Волгоградцам грозят миллионные штрафы за неисполнение решений оперштабаСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде медики спасли мужчину с опухолью на подковообразной почкеСмотреть фотографии
20:04
Трагедия на Хопре: двое мужчин утонули в сильном течении, одного спаслиСмотреть фотографии
19:24
Новый владелец санатория «Эльтон» принимает туристов, пострадавших от действий прежнего арендатораСмотреть фотографии
18:44
Минобороны сообщило о ликвидации сухогрузов с техникой для ВСУСмотреть фотографии
17:55
РПН нашел в воздухе превышение веществ после крупного пожара в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:32
Минпросвещения разъяснило волгоградцам правила приема в 10-й классСмотреть фотографии
17:06
На территории ВолгаКалия заложили первый камень в основание часовни Святой ВарварыСмотреть фотографии
16:22
Круизный теплоход «Александр Бенуа» сняли с мели под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде уничтожили авиабомбу времён Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
15:56
Волгоградцам рассказали, как замести свой цифровой след в интернетеСмотреть фотографии
15:10
Смешные видео и нелепые документы: Киев продолжает веселить волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Временный каркас и снос новостроя: в Волгограде без купюр показали, как спасают аварийное здание ЦУМаСмотреть фотографии
14:59
В Волжском осудят гендиректора за невыплату зарплаты 33 строителям дорогСмотреть фотографии
14:56
Подрядчика осудят за хищение 97 млн рублей на стройке ЛОС в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:31
Результаты шестого тура чемпионата Волгоградской области по футболуСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде пожарные тушат свалку на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Волгоградстат назвал число детей, получающих пособиеСмотреть фотографии
13:15
Мужчина и 13-летний мальчик погибли в лобовом ДТП с Sitrak под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области усилят безопасность в преддверии массовых мероприятийСмотреть фотографии
 