Спорт

Более 33 тысяч жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»

Спорт 03.06.2019 15:25
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03.06.2019 15:25


1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег «Зелёный марафон». На старт дистанций в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске вышло почти 16 тысяч человек. Вдоль трасс их поддерживало еще более 17 тысяч зрителей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в Волгограде дистанцию 4,2 км Зеленого марафона преодолели более 3000 жителей. Детские забеги собрали около 600 участников. Впервые даже малыши четырех лет пробежали свой первый «Марафончик». На старт детского забега вместе с ребятами вышел настоящий робот. 
Для участников забегов и болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа, старт забегам вместе с Управляющим Волгоградским отделением Евгением Воеводиным дал известный волгоградский спортсмен, олимпийский чемпион – Максим Опалев. 
В преддверии марафона в Волгограде была проведена социальная акция, которая была выбрана путем голосования на сайте «Зеленого марафона». Наибольшее количество голосов набрала акция помощи Фонду «Дети в беде». В дар Фонду передали 30 000 рублей.

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