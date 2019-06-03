Более 33 тысяч жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»

Спорт 03.06.2019 15:25
278 0
03.06.2019 15:25
1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег «Зелёный марафон». На старт дистанций в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске вышло почти 16 тысяч человек. Вдоль трасс их поддерживало еще более 17 тысяч зрителей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в Волгограде дистанцию 4,2 км Зеленого марафона преодолели более 3000 жителей. Детские забеги собрали около 600 участников. Впервые даже малыши четырех лет пробежали свой первый «Марафончик». На старт детского забега вместе с ребятами вышел настоящий робот.
Для участников забегов и болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа, старт забегам вместе с Управляющим Волгоградским отделением Евгением Воеводиным дал известный волгоградский спортсмен, олимпийский чемпион – Максим Опалев.
В преддверии марафона в Волгограде была проведена социальная акция, которая была выбрана путем голосования на сайте «Зеленого марафона». Наибольшее количество голосов набрала акция помощи Фонду «Дети в беде». В дар Фонду передали 30 000 рублей.
Реклама
Популярное по теме
25.05.2019 17:56
4010 6
19.05.2019 18:05
6218 0
Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»31.05.2019 14:42
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиады29.05.2019 12:26
18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселона»28.05.2019 10:58
«Ротор» покинул десятку лучших команд ФНЛ: фотомгновения поединка с московским «Чертаново» на «Волгоград Арене»25.05.2019 20:03
В последнем туре сезона "Ротор" проиграл московскому "Чертаново" на "Волгоград Арене"25.05.2019 17:56
В Советском районе Волгограда откроется бесплатный спортзал для занятий боксом и борьбой22.05.2019 14:19
Волгоградский "Ротор" проиграл одному из лидеров ФНЛ "Тамбову"19.05.2019 18:05
Волгоградский «Ротор» «забил» на новый автомобиль19.05.2019 13:04
Благотворительный Фонд Елены Исинбаевой при поддержке АО «КАУСТИК» построил воркаут-площадку в Заканалье07.05.2019 16:40
В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые импланты01.05.2019 17:10
Волгоградский "Ротор" на последней минуте сравнял счет со "СКА-Хабаровск" (ФОТО)28.04.2019 15:54
Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”24.04.2019 19:17
В центре Волгограда фитнес-тренировка под открытым небом собрала сотни людей20.04.2019 19:32
Хоккеисты клуба «Маресьев» из Камышина блеснули на Кубке мира в Сочи19.04.2019 17:25
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»18.04.2019 12:27
Реклама