Более 33 тысяч жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне»





1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег «Зелёный марафон». На старт дистанций в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске вышло почти 16 тысяч человек. Вдоль трасс их поддерживало еще более 17 тысяч зрителей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в Волгограде дистанцию 4,2 км Зеленого марафона преодолели более 3000 жителей. Детские забеги собрали около 600 участников. Впервые даже малыши четырех лет пробежали свой первый «Марафончик». На старт детского забега вместе с ребятами вышел настоящий робот.

Для участников забегов и болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа, старт забегам вместе с Управляющим Волгоградским отделением Евгением Воеводиным дал известный волгоградский спортсмен, олимпийский чемпион – Максим Опалев.