В Волгограде судят членов межрегионального "наркокартеля"





Трое предполагаемых членов ОПГ наркоторговцев из Волгограда предстали перед судом. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия они вместе с еще восемью членами группы действовали на на территории Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей. Так, трое занимались расфасовкой наркотиков, один отвечал за доставку, пятеро хранили дурманящие вещества и сбывали их бесконтактным способом. Делалось это при помощи тайных закладок. Покупателей находили через интернет.

В октябре прошлого года полицейские задержали наркоторговцев при попытке продать около двух килограммов запрещенных веществ. Во время расследования следователи допросили более 50 свидетелей и провели около полусотни судебных экспертиз.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, в особо крупном размере”. В зависимости от роли каждого члена преступной ячейки им может грозить до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение.

На время следствия все 11 членов группы находятся под стражей. Известно, что 9 из них полностью признали свою вину. Сейчас следователи продолжают расследование деятельности еще 8 злоумышленников.



