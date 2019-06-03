В Волгограде судят членов межрегионального "наркокартеля"

Расследования 03.06.2019 11:04
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03.06.2019 11:04
Трое предполагаемых членов ОПГ наркоторговцев из Волгограда предстали перед судом. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия они вместе с еще восемью членами группы действовали на на территории Волгоградской, Саратовской и Пензенской областей. Так, трое занимались расфасовкой наркотиков, один отвечал за доставку, пятеро хранили дурманящие вещества и сбывали их бесконтактным способом. Делалось это при помощи тайных закладок. Покупателей находили через интернет.
В октябре прошлого года полицейские задержали наркоторговцев при попытке продать около двух килограммов запрещенных веществ. Во время расследования следователи допросили более 50 свидетелей и провели около полусотни судебных экспертиз.
В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, в особо крупном размере”. В зависимости от роли каждого члена преступной ячейки им может грозить до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение.
На время следствия все 11 членов группы находятся под стражей. Известно, что 9 из них полностью признали свою вину. Сейчас следователи продолжают расследование деятельности еще 8 злоумышленников.
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