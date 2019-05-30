В Волгоградской области офицер избил рядового за разговоры в строю





Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил офицера к штрафу в размере 50 тысяч рублей за превышение должностных полномочий с применения насилия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор, являясь начальником по должности, а именно командиром отделения, он нанес при всех рядовому три удара кулаком в лоб, а также удар правой ладонью в область лица, так как был недоволен, что тот разговаривает в строю. Офицер свою вину признал, пояснив, что сделал это из-за нарушения рядовым воинской дисциплины на построении.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимый характеризуется командованием по военной службе с положительной стороны. Является ветераном боевых действий, награжден государственной наградой и ведомственными медалями Минобороны РФ. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал возмещение морального вреда, наличие на иждивении малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. В этой связи суд не стал лишать офицера звания и государственной награды, посчитав возможным назначить ему более мягкий вид наказания, чем это предусмотрено санкцией ч.3 ст. 286 УК РФ, и подвергнуть его штрафу.

Приговор может быть обжалован в Северо-Кавказском окружном военном суде.



