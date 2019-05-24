В Волгоградской области поймали похитителя фронтовых медалей

Расследования 24.05.2019 11:29
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24.05.2019 11:29
Подозреваемого в краже орденов и медалей задержали полицейские в Михайловке. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник о пропаже трех орденов и четырех медалей, принадлежавших ее отцу, участнику Великой Отечественной войны, сообщила 76-летняя пенсионерка. В их числе были "Орден Красной Звезды" и два "Ордена Красного Знамени", а также медали: "За отвагу", "За боевую заслугу", "За победу над Германией" и "За победу над Японией". Она также рассказала стражам порядка, что с 2017 года она через сайт объявлений продавала вещи своих родственников. Один из местных жителей трижды покупал у нее статуэтки и разные металлические изделия. После одного из посещений постоянного клиента женщина заметила пропажу.
Вскоре стражи порядка нашли этого покупателя. Им оказался 40-летний мужчина, который признался полицейским, что украл награды, чтобы пополнить свою коллекцию.
Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Коллекционеру может грозить до 5 лет лишения свободы.
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