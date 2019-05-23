В центре Волгограда на остановке обнаружено тело мужчины

Мужчина умер сегодня вечером на остановке общественного транспорта в Центральном районе. Как сообщил ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, это произошло около 18:00 на остановке Комсомольская. 36-летний волгоградец приехал туда на троллейбусе. Выйдя из электротранспорта, он сел на скамейку на остановке. Через какое-то время ему стало плохо, что видно на записи с камер видеонаблюдения. Заметив это, окружающие люди постарались помочь ему - вызвали врачей, но он умер ещё до прибытия скорой помощи. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели волгоградца. Однако осмотр тела погибшего показал что он, возможно, употреблял наркотики. В этом случае, одной из версий его смерти, по мнению правоохранителей, является передозировка дурманящих веществ.



