Бывшего замдиректора предприятия ФСИН из Волгограда посадили на 8 лет и обязали "вернуть" взятку

Расследования 23.05.2019 18:40
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23.05.2019 18:40
Сегодня Волгоградский областной суд усилил приговор, вынесенный первому заместителю директора ФГУП "Управление строительства-34" ФСИН России Андрею Кочубееву. Об этом ИА “Высота 102” рассказал и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров. Ранее Ворошиловский районный суд за получение взятки приговорил его к 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима и на 3 года запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Теперь к наказанию добавили штраф, равный сумме полученной взятки.
Как установил суд, в 2016 году Кочубеев через посредника получил взятку в размере 1 миллион 895 тысяч рублей. За эти деньги он должен был посодействовать подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда. И покровительствовать в исполнении действовавших договоров. Также он подписал акты приемки выполненных работ, содержащих ложные сведения о выполнении работ по строительству одного из следственных изоляторов. Свою вину Кочубеев не признал.
Оперативным сопровождение расследования уголовного дела занимались сотрудники УФСБ и УЭБ и ПК регионального главка МВД. Расследовали следователи СУ СК России по Волгоградской области.
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