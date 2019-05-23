Расследования 23.05.2019 16:32
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23.05.2019 16:32
Семь автомобилей в автопарке индивидуального предпринимателя лишились шин в результате мести бывшего работника. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, однажды ночью в начале мая кто-то порезал покрышки на шести “ГАЗелях” и иномарке бизнесмена, занимающегося перевозками. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ “Умышленное повреждение имущества”. В ходе расследования стражи порядка вышли на след 33-летнего ранее судимого безработного мужчины. Камышанин раньше работал грузчиком у предпринимателя. Бывший сотрудник признался в преступлении и рассказал, что просто хотел отомстить бывшему работодателю, с которым был в ссоре.
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