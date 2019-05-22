Культура 20.05.2019 17:23
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20.05.2019 17:23
Прокуратура встала на защиту памятника Ленину, расположенному на одноименной площади в центре Волгограда, и добилась судебного решения о начале работ по обследованию и ремонту монумента. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, иск был подан к управлению Росимущества по Волгоградской области, так как этот памятник в настоящее время находится в собственности Российской Федерации, стоит в реестре федерального имущества на учете ТУ Росимущества в Волгоградской области. Решение о передаче объекта в муниципальную собственность пока не принято.
Поводом для обращения в суд послужили публикации в СМИ. Так, в феврале этого года волгоградские коммунисты потребовали включить памятник Ленину, установленный на одноименной площади в городе-герое, в госреестр памятников и поставить его на баланс Росимущества как объект культурного и художественного наследия. Они заявили, что памятник, который является бесценным творческим произведением искусства и подарком знаменитого скульптора Евгения Вучетича нашему городу, стал частично разрушаться.
На многочисленные обращения в различные ведомства к городским и областным властям жителей города и ряда общественных организаций, запросы депутатов фракции КПРФ Волгоградской областной думы осенью 2018 года с просьбой провести ремонтные работы по сохранению памятника, они получали ответ, что данный объект кем-то вычеркнут из соответствующего Государственного реестра объектов культурного наследия.
Прокуратура Центрального района Волгограда провела проверку и установила, что ранее монумент Ильичу являлся памятником истории и культуры федерального (общероссийского) значения. На основании указа Президента РФ от 05.05.1997 №452 он лишился этого статуса. При этом решение об отнесении указанного объекта к категории памятников истории местного значения органами исполнительной власти Волгоградской области не принималось. Известный в Волгограде монумент до сих пор стоит на учете ТУ Росимущества в Волгоградской области.
В акте проверки от 12 марта текущего года указывается, что ненадлежащее состояние памятника Ленину, находящегося в федеральной собственности, может повлечь его утрату, а также причинение вреда жизни и здоровью, а также имуществу неопределенного круга лиц.
Представитель прокуратуры в суде утверждал, что предпринимаемые в настоящее время мероприятия по включению памятника в реестр объектов культурного наследия не исключают обязанность территориального управления Росимущества принять меры по его сохранению, приведению в состояние, исключающее возникновение опасности для жизни и здоровья посетителей данного объекта, фактически представляющего культурную и историческую ценность.
Однако представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. Позиция ТУ Росимущества заключалась в том, что в настоящее время выполнение охранных мероприятий в отношении рассматриваемого объекта со стороны ответчика может войти в противоречие с требованиями, которые возникнут после отнесения этого памятника к объектам культурного наследия Волгоградской области.
Изучив все материалы дела, суд принял решение удовлетворить исковые требования прокуратуры и обязать ТУ Росимущества в Волгоградской области в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу принять меры к проведению обследования объекта федерального имущества. А после обследования принять меры к проведению ремонтно-восстановительных работ. Решение в законную силу пока не вступило.
Справка. Памятник авторства скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был открыт в 1960 году на Площади Ленина в Центральном районе Волгограда. Памятник представляет собой 18-метровую статую В.И. Ленина, стоящую на постаменте в форме башни броневика. Находящаяся за памятником полукруглая колоннада объединяет три жилых строения в единый архитектурный ансамбль. Центральную часть этого ансамбля занимает известный на весь мир символ Второй мировой войны и героической доблести советских солдат — легендарный Дом Павлова.
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