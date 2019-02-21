Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника Ленина

Общество 21.02.2019 10:43
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21.02.2019 10:43
Волгоградские коммунисты требуют включить памятник Ленина, установленный на одноименной площади в городе-герое, в госреестр памятников и поставить его на баланс Росимущества как объект культурного и художественного наследия. Как сообщили ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме КПРФ, этот памятник является бесценным творческим произведением искусства и подарком знаменитого скульптора Евгения Вучетича нашему городу. Но в последние годы под воздействием погодных климатических колебаний памятник Ильичу стал частично разрушаться. На многочисленные обращения в различные ведомства к городским и областным властям жителей города и ряда общественных организаций, запросы депутатов фракции КПРФ Волгоградской областной думы осенью 2018 года с просьбой провести ремонтные работы по сохранению памятника, они получали ответ, что данный объект кем-то вычеркнут из соответствующего Государственного реестра объектов культурного наследия.
Ранее, до 90-х годов этот монумент был в списках федерального и регионального объектов культурного наследия. После развала СССР решение вопроса о включении в Госреестр памятников Федеральным центром было отнесено к компетенции субъекта федерации.
К слову, памятник на могиле Якова Ермана, одного из руководителей борьбы за Советскую власть в Царицыне, установленный в Комсомольском парке, также находился в неудовлетворительном состоянии. Однако власти пересмотрели его статус, ввели в Госреестр и отремонтировали. Таким образом, считают коммунисты, нужно поступить и с монументом В.И. Ленина.
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