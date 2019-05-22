



Триста пятьдесят журналистов из всех регионов России – лауреаты конкурса ОНФ «Правда и справедливость» приняли участие в медиафоруме, который состоялся в Сочи. Сюда приехали представители СМИ, публикации которых не только щекотали нервы чиновникам, но и помогли изменить ситуацию к лучшему и даже наказать виновных. Волгоградскую область представляли четыре лауреата – выпускающий редактор ИА «Высота 102» Наталья Денисова, журналист «АИФ-Нижнее Поволжье» Лариса Шеремет, собкор «Российской газеты» в регионе Роман Мерзляков и тележурналист телекомпании «Вести-Волгоград» Евгения Петрухина. Что заставило плакать лауреатов и почему чиновники на местах так боятся встречи журналистов с президентом Владимиром Путиным, как защитить СМИ от фейк-ньюс и за какими медиа будущее – об этом и другом в спецрепортаже ИА «Высота 102».