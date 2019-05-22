













В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: Волгоградский областной суд решил выгнать на улицу жителей дома вместе с детьми и свидетельствами о собственности, после ЧП с запылавшим автобусом в Волгограде проверяют весь общественный транспорт, ликвидированные свалки имеют свойство возвращаться, полицейские поймали разбойников с мешком денег и другие темы дня.

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