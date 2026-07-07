ЖК «Изумрудный город» Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области вот уже вторые сутки обесточен. На отсутствие электричества жалуются жители нескольких десятков МКД, входящих в жилой комплекс.
- В такую жару мы оказались в критической ситуации. Без сплит-систем люди, особенно пожилые, задыхаются. Кроме того, у нас все котлы работают на электроэнергии, соответственно, нет горячей воды. А все, что в холодильниках, уже пропадает. Мне вот, например, со слезами на глазах пришлось выкинуть всю заморозку. Мои дети теперь зимой не увидят ни ягод, ни других витаминов, - рассказала жительница дома №10 по переулку Гайворонский Елена.
По словам жильцов, накануне поздно вечером в ЖК приезжали энергетики. Однако света как не было, так и нет.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», причиной отсутствия света в «Изумрудном городе» стала авария на электросетях. В аварийной службе Краснослободска заверили, что работы по устранению аварии и возвращению электричества уже идут к завершению. И сегодня в ближайшие часы в домах появится электричество.