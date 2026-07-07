Студент из Волгограда рассказал о решении вступить в войска БпС





18-летний студент третьего курса Волгоградского технологического колледжа, обучающийся по специальности «Основы информационной безопасности», принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. Позывной молодого человека – «Фантом».

Как рассказал молодой человек, поворотным моментом для него стало знакомство в колледже с представителями «Рубикона» – полка беспилотных систем. Действующие военнослужащие рассказывали про обучение и службу, показывали видео. Именно живые рассказы участников СВО побудили парня выбрать службу в войсках БпС.





Чтобы не прерывать образование, волгоградец перевелся на заочную форму и заключил специальный контракт сроком на 1 год и с возможностью увольнения по окончании срока.

– Сейчас все дается легко, информация быстро доносится. Инструктора уже были «за лентой», они знают, что и для чего нужно, – отметил он.

Военнослужащий уже получил все положенные федеральные и региональные выплаты за заключение контракта. Сейчас он проходит обучение в одном из учебных центров беспилотных систем Южного военного округа.

– Немаловажным подспорьем стали льготы. У меня будет бесплатное обучение на высшее образование, пособие, мне выдадут земельный участок. Много полезных мер поддержки, — заключил «Фантом».

Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Видео: Южного военного округа