Федеральные новости

Производителей заставят уменьшать упаковку при сокращении объема товара

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет производителей размещать вес и объем товаров на лицевой стороне упаковки и запретить сохранять ее прежние габариты при уменьшении продукта. Документ был опубликован в...