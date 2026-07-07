



Топовой темой не только в СМИ, но и, разумеется, в социальных сетях, последние пару недель остается ситуация на автозаправках. В глобальной Сети можно найти сотни тематических форумов, видеороликов и подкастов. Большинство обсуждений объяснимо пронизаны пессимистичными настроениями и отчетами с пустующих АЗС. Но даже в этой не самой простой ситуации находится место юмору.

Редакция информагентства погуляла по форумам и выбрала «бриллианты» народного творчества.

Теория о том, что в скором времени нам всем придется пересесть на электрокары, нашла свое отражение и в народном творчестве. Некоторые пользователи открыто намекают автолюбителям – давно пора пересаживаться на моноколеса и ненавистные пешеходам электросамокаты. Велосипеды – тоже вполне себе вариант.





Другие же уверены, что в поиске работающих заправок должны помочь экстрасенсы. Почему бы и нет? Ждем новый сезон с ведущими ведьмами и медиумами страны!





«И какой же русский не любит быстрой езды?..», – цитируют россияне Николая Васильевича Гоголя.





Разумеется, в ход идут и советские плакаты. «На заправку становись!».





Кадры из популярных кинофильмов также отлично подходят к шуточным изображениям.





Жители столицы свое ближайшее будущее видят примерно так:





Запах «дорого мужчины»? Рецепт от интернет-пользователей:





Ну и куда же сейчас без ностальгии?





Напомним, что на АЗС Волгограда в настоящее время действуют ограничения на отпуск бензина – 20 литров в бак. При этом горожане сообщают, что не всегда могут заправить авто на ближайшей заправке – бензин расходится по рукам, как горячие пирожки. Некоторым приходится занимать очередь за бензином с 5 утра, чтобы вовремя попасть на работу.

При всем этом в Облпромторге и ТЭК жителей региона уверяют, что поставки бензина в Волгоград и область производятся исправно и констатируют повышенный спрос на топливо.

Скриншоты пользователей pikabu.ru; изображение создано при помощи ИИ

