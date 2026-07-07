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Общество

Билеты на группу «Ленинград» вяло раскупают в Волгограде

Общество 07.07.2026 19:33
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07.07.2026 19:33


В продаже остается еще немало билетов на концерт группы «Ленинград». По данным ресурса по продаже билетов, стоимость самых дешевых составляет 2800 рублей. Максимальная цена -  10500 рублей. На танцпол можно купить билеты стоимостью от 2800 до 4000 тысяч рублей. Вход в фан-зону стоит 4 000 рублей. 

Концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград» состоится на Волгоград Арене 1 августа. Напомним, 4 июля на главном волгоградском стадионе с аншлагом прошло выступление Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!». 

Фото Волгоград Арены

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