







Краснодар, стадион водного центра. В напряжённом поединке за бронзовые награды XIII летней Спартакиады учащихся России по водному поло среди юношей сборная Волгоградской области в упорной борьбе уступила команде Республики Татарстан – 8:10.





Матч с первых минут шёл на встречных курсах. Уже в стартовой четверти соперники показали, что не собираются уступать ни метра: 2:2 – и ни одна из сторон не смогла вырваться вперёд. Во втором периоде гости из Татарстана прибавили в реализации и ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом – 5:3.





Третья четверть стала настоящей битвой характеров: волгоградцы мощно прибавили, отыгрались и к её завершению сравняли счёт – 7:7. Казалось, что именно этот момент станет переломным: команда поверила в себя, трибуны задышали в унисон, и бронза уже забрезжила на горизонте.





Но в решающей четверти сказался груз эмоций и усталость: сборная Татарстана хладнокровно использовала свои моменты, а волгоградцам не хватило буквально пары точных бросков. В итоге гости довели счёт до победного – 10:8.





Особую роль в атаке волгоградцев сыграли Григорий Агарков и Лев Лукьянов – на двоих они забросили шесть мячей (по три каждый). Два гола на счету Дмитрия Чаусова. Самоотверженно выглядела работа всей команды: игроки боролись на каждом метре, не раз спасали свои ворота и не опускали рук даже в самые тяжёлые минуты.





Сборная Волгоградской области – Сборная Республики Татарстан – 8:10 (2:2, 1:3, 4:2, 1:3).

6 июля. Краснодар. Плей‑офф, матч за 3‑е место. Бассейн: Краснодар.

Сборная Волгоградской области: Решетников – Чаусов (2), Агарков (3), Лукьянов (3), Соколов, Черноморов, Кикин – Сбойлов, Шапиков, Армасарь, Ермоленко, Катасонов, Власов, Селиванов.





Параллельно в этот день разворачивалась кульминация турнира – финальная битва за золото, в которой сошлись две сильнейшие сборные страны: Москвы и Московской области. Противостояние столичных гигантов оправдало все ожидания: основное время завершилось равной и упорной ничьей – 8:8. Судьба титула решалась в серии пенальти, где нервы, хладнокровие и мастерство вышли на первый план. В невероятно плотной борьбе – 12:11 – золото завоевала сборная Московской области. Этот финал по накалу и качеству игры стал настоящей витриной юношеского водного поло России.





Для многих из этих юношей Спартакиада стала первым крупным всероссийским стартом. И пусть итоговая строчка в протоколе не та, на которую рассчитывали волгоградцы, именно такие матчи воспитывают тех, кто потом будет вести команду вперёд.





Александр Веселовский

Фото: ФВВСР