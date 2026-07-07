В центре Волгограда автобус «лягнул» пенсионерку: видео





В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «Волгабас» и пешехода. Момент инцидента зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, 42-летний водитель автобуса напротив дома № 45 по ул. Рокоссовского при начале движения наехал задней частью транспортного средства на 66-летнюю женщину.

На кадрах видно, как после удара женщина навзничь падает на асфальт. На помощь к пострадавшей поспешили очевидцы произошедшего, которые помогли поднять пенсионерку.

В результате ДТП пешеход получила ранения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области