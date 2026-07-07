В селе Волгоградской области открыли мемориал троим героям СВО









В селе Семеновка Камышинского района Волгоградской области торжественно открыли мемориальные плиты погибшим в ходе СВО односельчанам. Как сообщили в администрации района, Александр Фомичев, Данил Скоморохов и Виктор Сиберт с честью выполнили гражданский и воинский долг.





Александр Фомичев приехал из Котово и в Семёновке прожил несколько лет. Добродушный и открытый, вежливый и простой парень, он ушёл добровольцем в ноябре 2024 года.





Добровольно отправился защищать страну от неофашистов и Данила Скоморохов. За проявленную храбрость был посмертно награждён медалью «За отвагу».





Виктору Сиберту было 23 года, когда он погиб. Он был награждён орденом Мужества (посмертно).

К слову, Виктор и Данила учились в Семеновской средней школе. А недавно и директор этой школы Арман Курмашев отправился защищать Родину на СВО.