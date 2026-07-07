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Общество

«Потребительское отношение к школе»: учитель – об отмене домашних заданий для первоклассников

Общество 07.07.2026 10:36
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07.07.2026 10:36


В школах Волгоградской области в новом учебном году отменят домашнее задание для первоклассников.

Приказ <…> устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий ( позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам <…> продолжительностью выполнения один час исключена)», – цитируют РИА Новости документ Минпросвещения.

До этого, напомним, первоклассникам могли давать небольшие задания, выполнение которых занимало бы у них не более часа.

Тем временем волгоградские педагоги к подобному решению относятся со скепсисом. По мнению сразу нескольких опрошенных корреспондентами ИА «Высота 102» учителей начальных классов, решение об отмене домашнего задания становится своеобразным «реверансом» перед родителями.

К сожалению, большая часть детей приходит в школу совершенно не подготовленными, - заявляет одна из собеседниц редакции. – На это есть несколько причин. Одна из них – перенаселенность групп в детских садах. Если раньше максимум составлял 25 детей, то сейчас в группы зачисляют по 33-34 ребенка. Еще одна проблема нашего времени - незаинтересованность самих родителей в воспитании. В итоге часть первоклассников не только не умеют ни писать, ни читать – они банально не обладают навыками самообслуживания, не зная, как надеть футболку или рубашку. Когда я спрашиваю у родителей, почему же так, мне отвечают: «Я его прошу одеваться, а он не одевается. Я тогда включаю ему планшет и одеваю сама. Он просто подает руки и ноги».

Учитель начальных классов убеждена, что своим отношением к процессу обучения некоторые родители обесценивают его в глазах детей.

Если домашнее задание важно для мамы, оно важно и для ребенка. Но многие родители, увы, просто не хотят в это вникать. А, вместе с тем, что мы задаем в первом классе? Дописать одну, две строчки в прописях… Много ли это? – размышляет педагог. – Те родители, которые садятся со своими детьми и наблюдают, как те, выполняя задание, усваивают знания, никаких проблем не имеют. Другие же потом спрашивают у них: «У вас есть репетиторы? Нет? А как же тогда ваши дети смогли научиться тому и этому? Вы же сами не учителя!». К сожалению, к школе сформировалось потребительское отношение – вы обязаны, вот и учите! Но я стойко убеждена, что в этом процессе должны быть задействованы не только учителя. И, повторюсь, никакой целесообразности в отмене домашнего задания в первом классе просто нет. Повторение – мать ученья! Так в народе говорили не зря.

Об отмене домашнего задания у школьников всех возрастов в стране говорили уже не раз. Однако сами учителя настаивают – подобная мера нанесет колоссальный удар по всей системе образования, в конечном счете не облегчив жизнь детей, а, напротив, лишь усложнив ее.

Фото Павла Мирошкина 

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