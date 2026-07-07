Четверо волжан задержаны за кражу еды и одежды из магазинов





Росгвардейцы задержали несколько жителей Волжского Волгоградской области, которые пытались похитить товары в магазинах. Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, 49-летняя женщина намеревалась украсть продукты питания и одежду на сумму более 7000 рублей в крупной торговой сети города.

В этом же гипермаркете экипаж вневедомственной охраны задержал 19-летнюю и 20-летнюю девушек, которые совершили хищение продуктов питания и косметики на общую сумму свыше 2000 рублей.

Еще один 44-летний мужчина пытался скрыться с неоплаченным набором сверл и магнитами на общую стоимость свыше 1900 рублей.

Задержанные переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.



