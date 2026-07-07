



В Волгограде началась переделка алкомаркета в ФОК. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, ранее арбитражный суд признал ничтожной сделку по отчуждению земельного участка, вернул его в государственную собственность и признал самовольной постройкой здание магазина.

В августе 2022 года земельный участок, расположенный по ул. Хользунова, 61, был предоставлен администрацией региона без проведения публичных торгов в аренду ООО «Рента Вектор» исключительно для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.



Однако вместо ФОК здесь появился алкомаркет. Хитрым коммерсантам не оставалось ничего другого, как приступить к выполнению решения суда.



Фото прокуратуры Волгограсдкой области