



6 июля в Дубовском районе Волгоградской области произошло очередное смертельное ДТП с участием иномарки. Поздней ночью автомобиль сбил на полном ходу мужчину. Инцидент случился недалеко от автобусной остановки «Поворот на Челюскинец» на участке в границах Пичужинского сельского поселения.

- В 01:05 на 657 км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 50-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Джетта», наехал на неустановленного мужчину, который находился на проезжей части дороги, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место была вызвана скорая помощь, однако полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался до прибытия медиков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области