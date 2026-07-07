



На площади Павших Борцов, еще недавно демонстрировавшей горожанам поистине марсианские пейзажи, приступили к подготовке будущей пешеходной аллеи.





До укладки гранитной плитки, которая заменит на главной площади Волгограда асфальт, остается всего несколько этапов – монтаж арматурного каркаса, укладка железобетонной плиты. Однако за сухим перечислением планов по списку стоят серьезные фундаментальные работы.

– Сейчас специалисты монтируют арматурный каркас для железобетонной плиты. Толщина фундамента составит около 20 сантиметров, а вес стального каркаса – около 40 тонн, – рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. – После этого рабочие зальют бетон. Только когда он наберется необходимой прочности, на площади Павших Борцов приступят к укладке гранитной плитки.





Одновременно в центре города меняют инженерные сети, в том числе 300 метров ливневки, сообщают в мэрии. Перед тем, как с площади Павших Борцов окончательно смахнут строительную пыль, подрядчику предстоит также обновить подпорные стены и лестницы, ведущие к храму Александра Невского.

– Рядом с Новым экспериментальным театром в свою очередь появится наземная парковка, – отчитываются в горадминистрации.





Кардинальные перемены в жизни одного из главных знаковых мест Волгограда начались сразу после празднования Дня Победы. На закрытой заборами площади сняли все покрытие, показав картины из прошлого.

– Все эти дома так или иначе прошли через Сталинградскую битву и были разобраны во второй половине 40-х гг. При этом подземные их части, фундаменты, низшие уровни первых этажей остались на месте и сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком, – рассказывал волгоградский краевед Роман Шкода. – Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу.





В конце июня в центре города сняли с постамента памятник Александру Невскому. Фигуру небесного покровителя Волгограда увезли на реконструкцию на комбинат в Подмосковье. Там скульптуру князя не только омолодят, но и доработают – в его руках появится полутораметровый щит.





Масштабные работы на площади Павших Борцов и Привокзальной площади должны завершиться уже в этом году. Об этом на одном из выездных совещаний заявлял губернатор Андрей Бочаров.

Фото Андрея Поручаева