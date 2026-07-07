Мэрия лишилась заработка на парковках в центре Волгограда





В Волгограде 7 июля для автолюбителей перекрыли улицу Володарского. Как сообщало ИА «Высота 102» ранее, до 22 июля проезд по этой улице в самом центре города будет недоступен из-за стартовавших работ по благоустройству. Кроме того, перекрытым оказался участок улицы Мира в границах от ул. имени Ленина до Володарского.

За стартовавшими работами понаблюдал фотокорр ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.





Работы на улицах Мира и Володарского стартовали в Волгограде с частичного демонтажа дорожного полотна – рабочие фрезеровали лишь центральную часть дорог, оставляя края проезжей части нетронутыми. Из-за производимых работ маневрировать между ограждениями пришлось сегодня и пешеходам, направлявшимся из Комсомольского сада в сторону гостиницы «Волгоград».

Как объясняют в администрации Волгограда, демонтаж дорожного покрытия потребовался для замены ливневки.

– В рамках работ по реконструкции общественного пространства на площади Павших борцов запланирована замена участка ливневой канализации диаметром 300 и 400 миллиметров протяженностью порядка 300 метров. В связи с проведением данных работ схема движения транспорта на двух участках прилегающих улиц временно изменена, – уточнили в мэрии.













Отметим, что стартовавшие на ул. Володарского работы на две недели оставили городскую казну без заработка на платных парковках. В связи перекрытием магистрали личный транспорт сегодня горожане были вынуждены бросать на ул. им. Воронина.





Объезд перекрытых улиц рекомендуют волгоградцам осуществлять по улицам Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и пр. им. В.И. Ленина.

О том, что сейчас происходит на площади Павших борцов, – смотрите в отдельном фоторепортаже.