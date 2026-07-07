



В Госдуму внесли законопроект, который обяжет производителей размещать вес и объем товаров на лицевой стороне упаковки и запретить сохранять ее прежние габариты при уменьшении продукта. Документ был опубликован в электронной базе палаты парламента.

Предполагается, что информация об объеме и весе товара должна размещаться на лицевой стороне упаковки. Также она должна занимать не менее одной пятой от размеров шрифта, которым указано наименование товара.

При снижении веса продукта производители должны будут изменить габариты упаковки в сторону уменьшения. Законопроектом предусматривается, что будут установлены минимальные параметры размеров информации о весе и объеме на ценниках.