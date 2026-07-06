



Апелляционная инстанция удовлетворила иск Росприроднадзора к ООО «СТГМ» о возмещении ущерба окружающей среде. Решение вступило в силу сегодня, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на межрегиональное управление ведомства.

Отметим, что речь идет о происшествии двухлетней давности. 2 июня 2023 года на Волге – между селом Алексеевка Хвалынского района и садовым товариществом «Энергетик» Вольского района Саратовской области затонул земснаряд «Ахтарец». По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, в воду в результате инцидента попало 2,4 тысячи литров топлива. Экологический ущерб был признан крупным.

По версии надзорного ведомства, «Ахтарец» не был допущен к плаванию, а «СТГМ» передала его ООО «МБ Недры» под видом нового маломерного судна – это нарушение и могло привести к затоплению.

В сентябре 2024 года Росприроднадзор потребовал от компании добровольно выплатить 29 миллионов рублей, но «СТГМ» этого не сделала. Ведомство обратилось в суд.

В конце февраля 2026 года Арбитражный суд первой инстанции иск отклонил, однако сегодня 12-й Арбитражный апелляционный суд встал на сторону Росприроднадзора. Компания обязана перечислить деньги в бюджет.

Ранее Первый кассационный суд уже принял решение о подъеме затонувшего земснаряда.

Фото: архив ИА «Высота 102»