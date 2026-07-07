Волгоградцу ногами проломили череп за помощь на улице женщине





Полицейские Красноармейского района Волгограда установили подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью прохожему.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел еще 4 июля. В тот день в городскую больницу был доставлен 58-летний мужчина с тяжелыми травмами. У него было сломано основание черепа и зафиксированы переломы костей лицевой части.

По подозрению в совершенном преступлении задержан ранее судимый 45-летний местный житель.

Выяснилось, что бывший уголовник набросился на мужчину после того, как он заступился за женщину у дома на проспекте Героев Сталинграда, которую подозреваемый оскорблял. Злоумышленник повалил несчастного на землю и стал наносить ему многочисленные удары ногами по голове.

Фото: сгенерировано ИИ