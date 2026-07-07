Трое пострадавших при ракетном ударе ВСУ по заводу в Волгограде выписаны из больницы. Еще двое продолжают находиться под медицинским наблюдением.

– Еще три человека выписаны с улучшением самочувствия. Еще двое пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением. Один пациент продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние оценивается как тяжелое, – сообщили в областном комитете здравоохранения.

Напомним, ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе Волгограда ВСУ нанесли в ночь утром 27 июня. Двое работников завода погибли – тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь на вторые сутки поисков. Одиннадцать сотрудников предприятия пострадали.

3 июля в Волгограде простились с погибшими Татьяной Мотырыгиной и Олегом Варламовым.