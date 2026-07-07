Мобильные офисы ФНС откроются в Даниловке, Светлом Яре и Волжском





Для жителей отдаленных населенных пунктов Волгоградской области продолжает работать удобный формат – выездные консультации мобильных офисов УФНС. Специалисты налоговой службы приезжают прямо в МФЦ, чтобы помочь решить вопросы без личного визита в инспекцию. В период с 21 по 23 июля мобильные офисы будут работать в Светлом Яре, Даниловке, Волжском.

График работы мобильных офисов:

21 июля с 09:00 до 11:00 — МФЦ Светлоярского района (р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5).

22 июля с 09:00 до 12:00 — МФЦ Даниловского района (р.п. Даниловка, ул. Федорцова, 24).

23 июля с 09:00 до 11:00 — МФЦ г. Волжского (пр. Ленина, 19).

Какие вопросы можно решить на месте

Специалисты дадут консультации по самым актуальным темам:

расчет и уплата НДФЛ и имущественных налогов;

порядок получения налоговых льгот и вычетов;

налог на профессиональный доход (для самозанятых);

нововведения 2026 года — единый документ учета.

Кроме того, налоговые инспекторы проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанции для ее погашения. Также все желающие смогут познакомиться с электронными сервисами ФНС, в том числе с «Личным кабинетом налогоплательщика» — и получить помощь в подключении к нему.