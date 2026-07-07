«Мы без огородов»: горы льда выпали под Волгоградом

Жители Волгоградской области продолжают делиться кадрами последствий ливня с градом и ураганом, который пронесся в двух районах региона в прошедшее воскресенье. Эпицентром стихии стали Камышинский и Калачевский районы. В Калаче-на-Дону выпал град размером с черешню, который в буквальном смысле слова покрыл льдом участки местных жителей, где уже зрел первый урожай фруктов и овощей.