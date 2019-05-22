Происшествия

В Волгограде пенсионерка перевела мошенникам солидную сумму за мифические лекарства

Происшествия 14.05.2019 15:09
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14.05.2019 15:09


79-летняя жительница Советского района после звонка телефонного афериста сняла со своего расчетного счета в банке 340 000 рублей и перевела деньги мошенникам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Управление МВД России по Волгограду, пожилая женщина доверчиво согласилась на предложение приобрести чудодейственные препараты, которые улучшают состояние здоровья. Не дождавшись доставки обещанных лекарств, женщина стала предпринимать безрезультатные попытки связаться с продавцом. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию.

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