Жительницу Волгоградской области осудят за «смертельный» укол соседке

Перед судом в Волгоградской области предстанет 39-летняя жительница Камышина за причинение смерти по неосторожности своей соседке, сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По данным следствия, к обвиняемой в январе прошлого года обратилась приятельница, страдающая от хронического воспаления уха, и попросила ввести ей внутримышечно антибиотик. Женщина согласилась, поскольку умела делать уколы и даже имела опыт работы медицинской сестрой. Она самостоятельно смешала лекарственный препарат с "Лидокаином" и водой для инъекций, которые ввела своей знакомой, после чего ушла. Спустя непродолжительное время состояние здоровья женщины стало резко ухудшаться. Её супруг позвонил "домашней медсестре" и просил вернуться.

Увидев, что у приятельницы стремительно развивается аллергическая реакция, обвиняемая сделала ей антигистаминную инъекцию и вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшие через 10 минут врачи пытались спасти женщину, но реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Потерпевшая скончалась от анафилактического шока, вызванного введенным ей препаратом "Лидокаин".



