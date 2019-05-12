Вопрос покупки экзоскелетов для клиник Волгограда решится по итогам апробации





Уже 11 пациентов прошли курс экзоскелетной реабилитации на базе Волгоградской областной клинической больницы №3, сообщает ИА «Высота 102». Апробация аппарата, предназначенного для восстановления пациентов после острых нарушений мозгового кровообращения, идет в Волгограде с апреля текущего года. В облздраве отмечают, что положительные результаты использования экзоскелета медперсоналом на базе учреждений станут решающими для приобретения аппарата и дальнейшего внедрения новой технологии в учреждениях региона для реабилитации пациентов с нарушениями локомоторных функций нижних конечностей, в том числе травматического характера. Ранее апробация прошла также на базе Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

На сегодняшний день медики Волгограда констатируют, что после окончания курса реабилитации с помощью экзоскелета большинство пациентов отмечали повышение чувствительности, улучшение опорной функции в пораженной нижней конечности, некоторые смогли ходить быстрее. Оценить все преимущества экзоскелетной реабилитации будет возможно при длительном многокурсовом лечении.

Сейчас медицинская реабилитация с использованием «ЭкзоАтлета» доступна в 11 клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Разработчиком уникального экзоскелета «ЭКЗАР-34», не имеющего аналогов в России и Европе, является доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Александр Воробьев.



