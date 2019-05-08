От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
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08.05.2019 17:39
Накануне в правительстве Москвы родственникам погибшего в Великой Отечественной войне Павла Николаевича Кособокова вручили Орден славы третьей степени, которым он был награжден за подвиг, совершенный в Великой Отечественной войне. Среди тех, кто получил награду, был родной внук героя Николай Владимирович Камшекин, его жена Наталья, дочки Юлия и Даша и внучка Настя. Как рассказал ИА «Высота 102» Николай Владимирович, подполковник запаса, член союза журналистов, военный журналист, волнение, которое испытывал он и его родные в эти трогательные минуты, невозможно передать. «Торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Великой Победы, было организовано департаментом культуры правительства Москвы совместно с ветеранскими организациями и военным комиссариатом столицы. Вели мероприятие дикторы Центрального телевидения Анна Шатилова и Евгений Кочергин. Одна из страниц была посвящена моему родному дедушке, уроженцу хутора Ново Конопляное Руднянского района Сталинградской области. Дикторами был зачитан наградной лист и приказ командира 20-ой стрелковой дивизии о награждении Кособокова П.Н. орденом Славы 3 степени. Была указана и причина, по которой орден ему не был вручен. От полученного ранения 31 января 1945 года он умер во время доставки его в госпиталь», - вспоминает внук погибшего героя.
Павел Николаевич получил орден за подвиг, который совершил во время освобождения Восточной Пруссии – ныне Калининградской области. Он смог со своим взводом проникнуть на окраину населенного пункта Гервинкен и уничтожил со своими бойцами 20 гитлеровцев, которые засели в домах, и два пулеметных расчета. Сам он убил пятерых. К сожалению, Павел Кособоков и сам получил ранение, от которого скончался.
Его внук потратил несколько лет, чтобы найти информацию о своем деде и его трех братьях, которые ушли на войну в 1941 году, и не вернулись – Иване, Александре и Владимире. Восемь лет кропотливой работы в архиве – и то, что долгие годы оставалось неизвестным для родных погибших братьев, сегодня стало частью истории семьи.
«Все материалы о моем деде – Павле Николаевиче Кособокове можно найти на сайте Память народа. Я и мои близкие счастливы, что у нас получилось открыть еще одну страницу войны и рассказать о подвиге нашего родного человека», - заключил Николай Владимирович.
«Мы гордимся нашим земляком, уроженцем Руднянского района Павлом Николаевичем Кособоковым, - продолжает краевед-поисковик Николай Иванович Дроботов из Рудни. – Сегодня этого хутора, где родился наш герой, уже нет и в помине – на этом месте пашня. Но след, который он оставил в победе нашего народа, остался на нашей земле, остался в памяти потомков тех, кто отдал свои жизни за нашу нынешнюю жизнь».
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