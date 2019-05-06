



В Суровикинском районе Волгоградской области зарегистрирован первый случай заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ведомстве, которое проводит еженедельный мониторинг ситуации с обращениями граждан, пострадавших от укусов клещей, при этом отмечают, что этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Так, с начала сезона активности клещей в медицинские организации обратилось 265 жителей Волгограда и Волгоградской области.

Напомним, исследования клещей проводит бактериологическая лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71.

Часы приема клещей на исследование в рабочие дни – с 8-30 часов до 15-30 часов, в выходные и праздничные дни – с 9-00 часов до 15-00 часов.



