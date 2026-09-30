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Общество

В Волгограде презентовали «Тузлуков-вернисаж» и наградили лауреатов конкурса театральных афиш

Общество 30.09.2026 17:24
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30.09.2026 17:24


29 сентября на площадке Волгоградского областного театра кукол прошёл семинар, посвящённый участию учреждения во всероссийском проекте по оцифровке художественного наследия «Тузлуков-вернисаж», а также награждению победителей конкурса «Хмелёв. Код театра». В событии приняли участие представители театрального сообщества региона, сотрудники музеев, а также студенты.

Мероприятие началось с презентации платформы «Тузлуков-вернисаж». Уникальный портал вот уже на протяжении нескольких лет создаётся под эгидой музея Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Деятели культуры ставят перед собой амбициозную цель – развернуть современную, интерактивную платформу, которая поможет систематизировать, упорядочить и сохранить для будущих поколений театральное наследие.


Для театров-участников проекта это позволит сохранить эскизы постановок, а для молодых художников каталог предоставит возможность изучать наследие предыдущих поколений, учиться у них, вдохновляться лучшими работами, нарабатывать «насмотренность», опыт, – подчеркнула руководитель музея Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова Галина Широкова.


Уникальная инициатива объединила Союз театральных деятелей РФ, Музей им. А. А. Бахрушина и театры восьми округов страны.  Волгоградский областной театр кукол станет флагманом проекта в Южном федеральном округе.

– Портал «Тузлуков-вернисаж» будет включать в себя разделы «О проекте», «Театры», «Художники», «Эскизы», «Вернисаж» и «Подкасты». Для каждого учреждения будет создан собственный аккаунт, через который в систему будут вноситься работы художников театра, – добавила Галина Широкова.

Для волгоградского театра инициатива коллег станет хорошим подспорьем и дополнительной страховкой от разного рода чрезвычайных происшествий, которые всегда бывают в жизни учреждений. К примеру, в начале 2000-х Волгоградский областной театр кукол уже потерял часть эскизов из-за коммунальной аварии. Цифровизация архивов кукольных театров России позволит навсегда их сохранить.

– В настоящее время запуск портала входит в завершающую стадию. Все восемь федеральных округов были охвачены проектом. Наш театр представляет Южный федеральный округ. На 29 октября 2026 года запланирован официальный запуск сайта. В Москве состоится торжественная церемония, куда будут приглашены все учреждения, предоставившие работы своих художников, – рассказала директор АНО «Зеркало сцены», представитель Волгоградского областного театра кукол Галина Рябчун.


В финале мероприятия состоялась торжественная церемония награждения молодых художников, участвовавших в региональном конкурсе «Хмелёв. Код театра».

– Конкурс задумывался нами к 110-летию основателя нашего театра Александра Александровича Хмелёва. Он более 40 лет своей жизни посвятил творчеству, взращивая этот театр из маленькой студии, а затем и возрождая после Сталинградской битвы. К Александру Александровичу мы относимся трепетно, и нам бы хотелось зажечь молодёжь его примером,– добавила Галина.

В 2026 году в конкурсе приняли участие порядка 30 молодых художников. Большинство из них – студенты, однако несколько человек – уже профессиональные, но пока не очень известные художники. Традиционную помощь в театральных инициативах, в частности, связанных с воспитанием подрастающего поколения, оказал ЛУКОЙЛ. 


– Мы очень благодарны компании ЛУКОЙЛ и ее научно-техническому полигону – РИТЭК за помощь с реализацией проектов для детей и молодежи. Напомню, что  в прошлом году нефтяники помогли нам с проведением очень важной акции «Вера. Надежда. Любовь». Отдельно благодарю участников конкурса, которые постарались вложить в работы свою душу, – подчеркнула Галина Рябчун.

В рамках церемонии награждения были отмечены авторы лучших афиш к историческим постановкам кукольных театров. От спонсоров всем ребятам были вручены дипломы и памятные подарки, а лауреатам – ещё и денежные сертификаты.


Среди них – студент 4-го курса ВГСПУ направления подготовки «Графический дизайн» Алтан Анжиров. Для него этот конкурс стал первым профессиональным испытанием.

– До этого ещё не участвовал в таких смотрах. Очень благодарен жюри и организаторам за столь высокую оценку своих работ. Я подготовил сразу три афиши для спектаклей «Кот в сапогах», «Чёртова мельница» и «Буратино». Главной идеей была стилизация без визуальной перегруженности, чтобы смыслы мог считывать в том числе и ребёнок. Также я постарался реализовать нестандартную форму афиши, чтобы элементы композиции как бы выходили за ограниченные рамки. Довольно эффектный приём. Я думаю, что это главная фишка моих работ, – подытожил начинающий художник.


Отметим, организаторы конкурса надеются, что часть участников впоследствии придут в театр сначала для прохождения практики, а затем, возможно, и в качестве штатных художников.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

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