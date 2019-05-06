В городе Котельниково Волгоградской области основали «Зеленый фонд»

Экология 06.05.2019 11:31
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06.05.2019 11:31
Акцию «Зеленый фонд» провели в новом жилом районе города Котельниково Волгоградской области сотрудники компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит для семей сотрудников новые жилые районы. Многоэтажные жилые дома района «Восточный» уже заселены, дворовое пространство благоустроено. Активная застройка сейчас идет в «Дубовой роще» - районе средне- и малоэтажной застройки. В текущем году компания планирует завершить строительство еще 39-ти коттеджей в трех кварталах нового жилого района. При проектировании районов компания учитывала требования современной городской среды. Поэтому в шаговой близости разместятся физкультурно-оздоровительный центр и другие социальные объекты.
Как пояснили информагентству в пресс-службе компании, новый детский сад, построенный в «Дубовой роще» и стал целью волонтеров из числа сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия». Они решили внести свой вклад в благоустройство территории новостройки, проведя акцию «Зеленый фонд». Сначала сотрудники пожертвовали средства на приобретение саженцев. Затем устроили субботник, на который пришли с семьями и детьми. Доброе начинание «ЕвроХим-ВолгаКалия» поддержали коллеги из «ЕвроХим-ВолгаСервиса», филиала ООО «Новомосковск-ремстройсервис». Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаСервиса» оказали консультационную помощь, предоставили инструменты, воду для полива, произвели разметку территории. Работники «Новомосковск-ремстройсервиса» подготовили рейки-опоры для молодых деревьев.
Высадка саженцев проходила под надзором специалистов-озеленителей и в соответствии с градостроительными документами, то есть на должном удалении от коммуникаций, опор освещения и транспортных линий. Да и сорт деревьев подбирали по рекомендациям специалистов – устойчивый к засухам и сильным ветрам, красивый и гипоаллергенный, что очень важно близи детского сада, клен.
Чтобы растения прижились, при посадке использовали удобрения, предоставленные сбытовым центром компании «ЕвроХим» в Волгограде - ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус».
На табличках, установленных у деревьев, участники субботника оставили на память свои имена, отпечатки ладоней. Организаторы акции надеются, что кленовая аллея, заложенная у садика, может стать началом экологического марафона. Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» призывают всех котельниковцев поддержать их начинание – и пусть «Зеленый фонд» Котельниково пополнится новыми деревьями, кустарниками и цветами!
Фото предоставлено пресс-службой ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"
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